شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السلع على بطاقات التموين.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في تأمين مخزون استراتيجي من كل السلع الأساسية، لأكثر من 6 أشهر، وتوفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية وصرف السلع التموينية ضمن مقررات شهر مارس 2025، لأصحاب البطاقات، حيث توفر الوزارة العديد من السلع ضمن المقررات التموينية بما في ذلك السلع الأساسية مثل الزيت والسكر، بالإضافة إلى سلع أخرى.

وتطرح وزارة التموين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه على بطاقات التموين وزيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا وعدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا ودقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا ومسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا بالإضافة الى توفير جميع السلع الغذائية .