شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بتنفيذ أعمال التحقق الخارجى بالمدارس المطبقة لمنهجية الجدارات والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة التربية والتعليم، خطاباً للمديريات التعليمية، بشأن تنظيم أعمال التقييم والتحقق الداخلي والخارجي بمدارس التعليم الفني والتي تطبق البرامج المطورة وفقا لـ منهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل بجميع المدارس الفنية هذا العام 2024/2025، حيث وصل عدد المدارس المطبق بها الحدارات أصلية وملحقة بكافة النوعيات إلى 2450 مدرسة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تم تشكيل لجنة لإدارة أعمال التقييم والتحقق بكل من الإدارات النوعية التابعة للإدارة المركزية المدارس التعليم الفني برئاسة مدير عام الإدارة العامة النوعية ويكون له نائب مسئول عن تنسيق أعمال اللجنة فنيا وإداريا، وذلك حرصا على حسن سير العمل وإنجاز أعمال التقييم والتحقق الداخلي والخارجي بجميع المدارس المطبقة للبرامج المطورة وفقا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة بسوق العمل في الوقت المحدد وحل أي مشكلات نظراً خلال مراحل التنفيذ.

وحددت وزارة التعليم، مهام اللجان لأعمال التقييم والتحقق بمدارس التعليم الفني كما يلي:-

- ترشيح وتكليف المحققين الداخليين والخارجيين.

- دراسة حالات اعتدار بعض المحققين الداخليين والخارجيين وتوفير البديل.

- تحديد موعد بداية ونهاية زيارات التحقق الخارجي بالتنسيق بين مسئولى لجان التقييم والتحقق بالإدارات النوعية.

- مراجعة دقيقة التقارير التحقق الخارجي تمهيد الاعتماد نتائج المدارس التي تم الانتهاء من زيارات التحقق الخارجي لها.

- توحيد المفاهيم وآليات العمل لدى جميع منظومة التقييم والتحقق.

- دراسة حالات الطلاب أصحاب الأعذار الذين يحتاجون لإجراء برامج علاجية طبقا النفس المادة (14) من لائحة التقييم والتحقق المعدلة تحويل كل من يتخلف عن أعمال التحقيق الداخلي أو الخارجي بدون تقديم عذر مقبول إلي إدارات الشئون القانونية بالمحافظة التابع لها وموافاتنا بنتيجة ذلك.

- عقد اجتماع لكل لجنة تقييم وتحقق مرة كل أسبوعين مراجعة ومتابعة ما تم إنجازه من أعمال ، كما يتم عقد اجتماع يتم عقد اللجان التقييم والتحقق بالنوعيات (تجاري، صناعي، زراعي ، فندقي ) كل شهرين للتعرف على الإيجابيات وحصر السلبيات ووضع المقترحات المقترحات حتى يمكن علاجها وتلافيها.

- اقتراح البرامج التدريبية التي تبني قدرات أو ترفع كفاءة جميع المشاركين في أعمال التقيم والتحقق بدنا بالإدارة المدرسية وحتي الحققين الخارجيين وجميع العناصر التي لها صلة بأعمال التقييم والتحقق تنظيم عمل السادة منسقي العداوات بالمديريات من خلال اللجنة وبما لا يتعارض مع أعمال واختصاصات التوجيه الفني.

