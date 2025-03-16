شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تستعد لافتتاح حديقة الست الخضرة بحلوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تستعد هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة لافتتاح حديقة الست خضرة فى حى حلوان لاستقبال الزوار في عيد الفطر المبارك، حيث تم الانتهاء من إنشاء المسطحات الخضراء وأماكن الجلوس ومناطق الألعاب.

من جانبه أكد اللواء وليد ابو النصر، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، أن الحديدة من الحدائق المتميزة، وتطل على 4 شوارع في حلوان، وهى قريبة من الحديقة اليابانية بحلوان، مشيرا إلى أن مساحتها 35 ألف متر، وتذكرة الدخول 5 جنيهات فقط .

وأضاف رئيس هيئة النظافة لـ ”الخليج 365”، أن الحديقة بها عيون مياه كبريتية، وبها مناطق ألعاب أطفال، وبرجولات وعدد كبير من الأشجار ونباتات الزينة ومساحات كبيرة من المسطحات الخضراء، كذلك بها خدمات للزوار "منافذ للمشروبات والمأكولات – دورات مياه" وغيرها من الخدمات.

وأشار "أبو النصر"، إلى أن الحديقة ضمن تجهيزات الهيئة لاستقبال الزوار فى عيد الفطر المبارك ، حيث شهدت كل الحدائق أعمال صيانات وتجهيزات خاصة للعيد.



الحديقة



العاب ترفيهية_1



اماكن جلوس



اماكن للجلوس



برجولات الحديقة



حديقة الست الخضرة بحلوان



حديقة الست الخضرة



مدخل الحديقة



مسطحات خضراء



مناطق للألعاب