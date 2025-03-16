شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يوجه بفتح كوبري العامرية أمام السيارت خلال عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير الأعمال النهائية لمشروع تعديل ورفع مناسيب وتوسعة كوبري العامرية المتقاطع مع مسار القطار الكهربائى السريع والذي يبلغ طوله 1200 متر بالمطالع والمنازل بواقع ٥ حارات مرورية.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفتح الكوبري أمام حركة السيارت خلال عيد الفطر المبارك لخدمة أهالي الإسكندرية وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة من وإلى الإسكندرية وتحقيق السيولة المرورية في هذه المنطقة.

جاء ذلك خلال تفقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مواقع العمل في مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين/مطروح.

ويبلغ طوله 660 كم ويدخل ضمن الممر اللوجستي السخنة/ الدخيلة حتى مطروح وذلك لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ المشروع من حيث تقدم التشطيبات النهائية للمحطات والانتهاء من عدد كبير من الاعمال الصناعية (كباري -أنفاق...) أو أعمال تركيب القضبان على السكة وتركيب اعمدة الكاتنيرى وحيث كان في استقبال الوزير كل من اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري واللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وقيادات الهيئة، ورؤساء الشركات المنفذة للمشروع.