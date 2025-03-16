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شكرا لقرائتكم خبر عن حالات يجب على مريض السكر كسر صيامه فيها.. وزارة الصحة توضح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلامالأحد، 16 مارس 2025 10:40 ص
قالت وزارة الصحة والسكان، إنه لسلامة مريض السكر يجب عليه كسر الصيام فورًا في الحالات التالية :-
- إذا شعر بأعراض انخفاض السكر في الدم ومن الصعب استكمال الصيام.
- معدل السكر في الدم أعلى من 300 مجم / مل، أثناء الصيام خاصة إذا كان مصحوبًا بزيادة عدد مرات التبول.
- في حالة انخفاض السكر عن 60 أو 70 مجم / مل.
- في حالة التعرض لغيبوبة نقص السكر.
حالات يجب على مريض السكر كسر صيامة فيها
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