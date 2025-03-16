شكرا لقرائتكم خبر عن حالات يجب على مريض السكر كسر صيامه فيها.. وزارة الصحة توضح والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه لسلامة مريض السكر يجب عليه كسر الصيام فورًا في الحالات التالية :-

- إذا شعر بأعراض انخفاض السكر في الدم ومن الصعب استكمال الصيام.

- معدل السكر في الدم أعلى من 300 مجم / مل، أثناء الصيام خاصة إذا كان مصحوبًا بزيادة عدد مرات التبول.

- في حالة انخفاض السكر عن 60 أو 70 مجم / مل.

- في حالة التعرض لغيبوبة نقص السكر.