شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: توعية المزارعين ومتابعة المحاصيل الاستراتيجية بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

قامت الادارة المركزية لـ الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بالتعاون مع الجهات المختلفة لتخطيط وتنفيذ برامج ارشادية بمحافظة الدقهلية بهدف احداث التنمية الزراعية المستدامة بالمحافظة .

وبالتعاون مع الحملة القومية لمحصول القمح للموسم الحالي تم تنفيذ 14 حقلا إرشاديا بمساحة 14 فدانا وتقديم التقاوي مجاناً للمزارعين كخدمة ارشادية، وتنفيذ 3 ندوات إرشادية، و6 أيام حقل حيث بلغت المساحة المنزرعة بمحصول القمح 24062 فدانا.

وفي إطار فاعليات مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية فقد تم عمل 32 تجميعة إرشادية بمساحة حوالي 152 فدانا تم تسوية الأرض بالليزر مجاناً كخدمة إرشادية، بهدف توجيه المزارعين نحو أفضل الممارسات الزراعية.

أما بالنسبة لمشروع تطوير الري الحقلي فقد تم تنفيذ " 19 " ندوة عن تطهير المساقي والمراوي، أما بالنسبة لمحصول بنجر السكر و 8 أيام حقل بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل السكرية و 2 يوم حقل للطماطم و 2 يوم حقل للفاصوليا، وندوة إرشادية عن الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان.

أما بالنسبة للكثيف المحصولي فقد تم تنفيذ 2 يوم حقل و2 يوم حقل إرشادي تحميل قمح او فول علي طماطم بالتعاون مع قسم التكثيف المحصولي معهد بحوث المحاصيل الحقلية، و2 ندوة إرشادية عن مكافحة الحشائش .

أما بالنسبة لـ محصول البصل فقد تم تنفيذ 2 يوم حقل، و 2 يوم ندوة إرشادية عن توعية استخدام الميكنة الزراعية ودورها في زيادة الانتاج و 2 ندوة عن تدوير المخلفات الزراعية , و بالنسبة لمحصول الكتان فقد تم تنفيذ " 2 " يوم حقل بالتعاون معهد بحوث القطن والألياف.