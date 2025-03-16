شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى:‫ خطة لتطوير منظومة توزيع وإدارة المياه والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا لمتابعة موقف إحلال وصيانة البوابات، ضمن خطة تطوير منظومة توزيع وإدارة المياه، والاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات القادم 2025.

واستعرض الدكتور سويلم موقف الأعمال الجارية والتى تستهدف احلال وصيانة 706 بوابات ، منها (295) بوابة يتم تنفيذها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، و(200) بوابة يتم تنفيذها من خلال إدارة الصيانة الوقائية بالإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، و(80) بوابة يتم تنفيذها من خلال الشركة القابضة للرى والصرف، وعدد 131 بوابة يتم تنفيذها من خلال عدد من الشركات تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري.

كما تم استعراض موقف تنفيذ الخطة العاجلة لصيانة وإحلال وتجديد البوابات، والتى تضمنت حصر البوابات وتقييم حالتها، وتحديد الأولويات العاجلة لتنفيذها قبل بداية موسم أقصى الإحتياجات 2025، وامداد إدارات الصيانة الوقائية بالخامات والمهمات اللازمة من الأعمال الحديدية، ووضع برنامج زمنى لتنفيذ أعمال الصيانة ذات الأولوية العاجلة بمعرفة إدارات الصيانة الوقائية وعدد من الشركات تحت إشراف الوزارة ، وذلك بعدد (331) بوابة سيتم الانتهاء من تنفيذها قبل الأول من ابريل 2025.

وصرح سويلم أن عملية صيانة وإحلال البوابات تأتى فى إطار السعى لتطوير عملية توزيع المياه وتحسين إدارة المنظومة المائية وضمان تطبيق المناوبات على الترع ، بما يضمن توصيل المياه بعدالة وكفاءة لكل المنتفعين .

ووجه سويلم بمواصلة تنفيذ أعمال الصيانة والإحلال الجارية للبوابات لضمان نهو أعمال التنفيذ بشكل عاجل قبل فترة أقصى الإحتياجات مع ضمان التنفيذ بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة طبقا المعايير الفنية الموضوعة .

