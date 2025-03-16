شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح جراحة زراعة يد مبتورة لمريض فى مستشفى الطوارئ بقصر العينى والان مع تفاصيل الخبر

حققت جامعة القاهرة إنجازا طبيا جديدا يعكس التطور المستمر في الرعاية الصحية، حيث نجحت مستشفى الاستقبال والطوارئ بـ مستشفى قصر العيني في إجراء جراحة معقدة، استغرقت11ساعة، لـ زراعة يد مبتورة لمريض يبلغ من العمر 20 عامًا، وذلك للمرة الثانية في تاريخ المستشفى، أدى إلى إعادة الحياة لليد المبتورة، بفضل التعاون والتكامل بين فرق الأطباء متعددة التخصصات.



نجاح جراحة زراعة يد مبتورة لمريض في مستشفى الطوارئ بقصر العيني

وصرح الدكتور محمد سامى عبدالصادق رئيس الجامعة بأن هذا الإنجاز شهادة على كفاءة أطباء قصر العيني، والمستوى الرفيع لمهارتهم، وهو ما يكشف عن مستوى الرعاية الطبية المتميز التى تقدمها مستشفيات جامعة القاهرة، ولهذا توفر إدارة الجامعة كافة الإمكانيات الطبية والكفاءات المتخصصة، انطلاقا من التزامها العميق بتقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة انه عقب وصول المريض إلى استقبال مستشفي الطوارئ تم التعامل مع حالته بسرعة فائقة من قبل فريق الإسعاف، حيث تم نقله مباشرة إلى غرفة العمليات، لإجراء الجراحة المعقدة، التي شارك فيها أطباء متخصصون، فى مجالات جراحة الأوعية الدموية، وجراحة العظام، والتخدير وجراحة التجميل، وفقا للبروتوكولات الطبية المتبعة في مثل هذه الحالات.

وأعرب الدكتور حسام صلاح عن اعتزازه بالفريق الطبى الذى حقق هذا الإنجاز، وتمكن من معالجة هذه الحالة بنجاح للمرة الثانية في تاريخ مستشفى الطوارئ.

وأكد الدكتور حسام صلاح، أن إدارة الجامعة بقيادة الدكتور محمد سامى عبدالصادق تولى اهتمامًا كاملًا بتوفير الدعم للمستشفيات وتحديث الإمكانيات الطبية بشكل مستمر.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد ماهر، مدير مستشفى الطوارئ، أن التعاون بين فرق التخصصات الطبية المختلفة ،كان عاملاً حاسمًا في نجاح العملية، حيث وصل المريض وقت ساعة الإفطار، وكانت عملية الزراعة معقدة ودقيقة، ونحن دائمًا على أهبة الاستعداد لتقديم كل ما هو جديد في مجال الطب، ومما يدعونا إلى الفخر أن نكون جزءًا من هذا الإنجاز الهام في تاريخ المستشفى.

وشارك عدد من الفرق الطبيه مختلفه التخصصات في هذا الانجاز منها :-

فريق جراحة التجميل، الذي قاده الدكتور عادل ولسن، رئيس قسم جراحة التجميل٠

والدكتور أحمد فتحي السيد"مدرس"،

والدكتور إبراهيم عادل "مدرس مساعد"، والنواب ط.م. أنتوني إبراهيم، ط.م. فيلوباتير چوزيف، ط.م. أندرو ميشيل، ط.م. نوار ساري

ورأس فريق جراحة العظام في هذه العملية:ا.الدكتور فؤاد زامل، أستاذ جراحة العظام٠ و الدكتور أحمد حمدي عزام"مدرس"، و الدكتور محمد جمال"مدرس مساعد"، والنواب ط.م. محمود ماهر، ط.م. محمد صالح، ط.م. محمود أسيد شنب

ورأس فريق التخدير: ا.الدكتور أحمد حسانين، رئيس وحدة التخدير.

ط.م. يارا جمال

ط.م. مصطفى علاء

واشترك في هذا الإنجاز فريق من أطباء جراحة الأوعية الدموية، ترأسه ا.الدكتور أيمن السمدوني.

وحققت الفرق الطبية هذا الإنجاز برعاية الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وقدمت ملحمة طبية داخل غرفة العمليات، حيث سادت روح التكامل بين التخصصات المختلفة، وكان هدفها الرئيس هو نجاح العملية وإنقاذ يد المريض.

تجدر الإشارة إلى أن العملية تمت رغم تزامن دخول المريض مع موعد الإفطار، حيث أصر الأطباء على أداء واجبهم المهني، وأظهروا التزامًا بتقديم أفضل رعاية للمريض في ظل الظروف المتاحة. كما أكدت إدارة المستشفى على توفير الدعم الطبي على مدار 24 ساعة لضمان استمرارية تقديم الرعاية الصحية.