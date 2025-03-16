شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ يحذر من رى القمح اليوم فى شمال الوجه البحرى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن ارتفاع كبير فى الحرارة على كافة الانحاء وهبات رياح نشطة على شمال الوجه البحري.

وأضاف فهيم، أنه من الضروري رى القمح لمن لم يقوم بالرى الأيام الماضية لأن القمح فى مرحلة هامة وحساسة لارتفاع الحرارة "مرحلة ما بعد الطرد مباشرة".

وأوضح فهيم، أنه من الممكن الرى فى كافة مناطق الجمهورية ما عدا شمال الوجه البحري "الاسكندرية - شمال البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - شمال الدقهلية " مشيرًا إلى أن هذه المناطق من الممكن الرى بعد التاسعة مساءً.

وأشار فهيم، إلى أن القمح حاليًا في أهم مرحلتين من عمره وهما "الطور اللبني والطور العجيني".

وتابع فهيم، أن القمح الموسم الحالى يحتاج حوالي 5 ريات بالإضافة إلي رية الزراعة، مشيرًا إلى أن من قام بتأخير رية المحاياة "التشتية" عن 35 - 40 يوم سيقل رية رغم أن الموسم الحالى لا يجب تقليل عدد مرات الري لأن كان موسم دافئ وجاف في معظمه .

