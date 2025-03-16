شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوزراء يوجه بفتح محور تقاطع طريق حسن عالم بمدينة برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير، يرافقه الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية مشروع إنشاء محور تقاطع طريق حسن عالم بمدينة برج العرب مع مسار القطار الكهربائى السريع والذي يبلغ طوله 1100 متر بواقع 7 حارة مرورية بكل اتجاه والذي تم الانتهاء من كافة أعمال تنفيذه.

ووجه الوزير بفتح المحور أمام حركة السيارت نظرا لاهميته في المساهمة في حل و تحرير تقاطعات الطرق مع مسار القطار الكهربائي السريع، وتسهيل حركة المرور من برج العرب إلى الساحل والعلمين والعكس بما يخدم المناطق الصناعية ببرج العرب، وحركة البضائع و زيادة معدلات الأمن والسلامة على الطرق لعبوره أعلى خط السكة الحديد وأعلى القطار الكهربائي السريع.



محور تقاطع طريق حسن عالم بمدينة برج العرب