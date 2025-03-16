شكرا لقرائتكم خبر عن شهيدان جراء قصف إسرائيلى استهدف سيارة على طريق بلدة ياطر جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن وكالة الأنباء اللبنانية: شهيدان جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة على طريق بلدة ياطر جنوبي البلاد.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، 27 نوفمبر 2024، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1090 خرقًا له، استشهد خلالها أكثر من 80 شخصًا وأُصيب 284 آخرون، على الأقل، وفق بيانات رسمية لبنانية.

وبدأ العدوان الإسرائيلي على لبنان، 8 أكتوبر 2023، وتحول لحرب واسعة، 23 سبتمبر الماضي.