شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المواعيد الآمنة لرى زراعات القمح خلال الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 مارس 2025 03:00 ص

‫قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إننا في أيام الحسومات ومتوقع نشاط دائم لهبات من الرياح القوية المتقطعة بالتزامن مع الموجة الحارة في أواخر الشتاء وهو ما سيكون له تأثير سلبي ولابد أن الأرض المنزرعة بالقمح "مروية" في تلك الظروف.

وأضاف فهيم، أن المزارعين يقلقون من الري لأن القمح قفلت سنابله ومن الممكن أن يحدث رقاد بسبب هبات الرياح، موضحًا أن آخر ريتين للقمح هما الأهم لأن الحبوب تمتلىء وثقل في الفترة الأخيرة من عمر القمح ( الطور العجيني وما بعده).

أوضح فهيم، أنه لابد من الالتزام بالمواعيد الآمنة لري القمح خلال الـ 3 أيام القادمة كما يلي :

السبت 15 / 3 :

ممنوع الري في كل المناطق – ويمكن الري في محافظات الصعيد ليلا .

الأحد 16 / 3 :

ممنوع الري في الوجه البحري كله وفي جنوب الصعيد والري فقط في الفيوم وبني سويف والمنيا واسيوط وشمال سوهاج ويمكن الري في محافظات الوجه البحري ليلا .

الإثنين 17 / 3 :

ممنوع الري في الوجه البحري كله والفيوم وبني سويف والمنيا - ويمكن الري بداية من اسيوط وباقي محافظات الصعيد اخر النهار .

إضافة 10 – 15 كجم سلفات بوتاسيوم مع الري لتسريع عملية مليء الحبوب .

عدم تجاهل الرية الأخيرة للقمح بسبب الخوف من الرقاد – لانها رية هامة جداً جداً للقمح في زيادة صلابة الحبوب وزيادة كتلتها يعني زيادة مجانية في انتاجية الفدان .

الرية الأخيرة تكون على عمر 130 أو 135 يوما.