شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أصناف القطن المصرى ومناطق زراعته على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

يمثل القطن أهمية بالنسبة للاقتصاد القومى فهو محصول استراتيجى تعتمد عليه الكثير من الصناعات، سواء الغزل والنسيخ والملابس أو صناعة الأعلاف أو الصناعات الغذائية فضلاً عن قيمته التصديرية خاصة إذا ما تحقق له قيمة مضافة.

ومع التطور العلمى والاجتماعى أصبح القطن فى حاجة إلى مزيد من البحث والتطوير حتى يتماشى مع سياسة الدولة فى تحقيق الرخاء الاقتصادى وحتى يحقق أكبر عائد مجزٍ للمنتجين والمصدرين والغزالين، وهو الدور الذى يحمله خبراء معهد بحوث القطن على عاتقهم، لتوعية وتطوير خبرات المزارعين، من خلال القوافل الإرشادية لكل المناطق التى تزرع الذهب الأبيض، لتطبيق أفضل التوصيات الفنية الممكنة، التى تسهل مهمة المزارع فى الوصول إلى أعلى معدلات الإنتاجية والجودة.

وتتضمن الخريطة الصنفية للقطن أصناف:

جيزة 92:

من طبقة الأقطان فائقة الطول بالوجه البحري، حيث يتميز بالمتانة العالية للشعرة. تم إنتاجه بالتهجين بين جيزة 84 و "جيزة 74 × جيزة 68" وتم زراعته ابتداءا مـن موسم 2009 ويتميز بالمتانة العالية بين جميع أصناف القطن المصرى، حيث تصل متانة التيلة له 50 جرام/تكس و يوصى بزراعته بمحافظة دمياط.

جيزة 96:

من الأصناف المستنبطة حديثا من طبقة الأقطان الفائقة الطول يتميز بالمحصول العالي وتصافي الحليج والتبكير في النضج، تم إنتاجه بالتهجيـن بين الهجين الثاثـى "جيـزة 84 - جيـزة 70X جيزة 51 ب" وبدات زراعته تجاريا فى 2017 وثبت أنه بديل جيد لجيرة 70 ويمثل حاليًا قمة الجودة فى هذه الطبقة فى العالم بسبب طول التيلة وانتظامه ومتانة التيلة والغزل.

جيـزة 86:

من طبقة الأقطان الطويلة للوجه البحرى يتميز بالانتاجية المرتفعة مع تصافي الحليج العالى "من الأصناف التصديرية" وتم إنتاجه من التهجين بين جيزة 75 وجيزة 81 ويمتاز بأطول تيلة فى هذه الطبقة مع انتظام الطول وارتفاع المتانة بدرجة ملحوظة، كل ذلك أدى الى ارتفــاع حد الغزل والكفاءة الغزلية له الى مستويات الاصناف فائقة الطول ولذلك فهو منافس قوى لأصناف البيما الأمريكية ويمثل جودة عالية بسعر رخيـص نسبيًا.

جيـزة 94: وهو مـن الأصناف المستنبطة حديثا من طبقة الأقطان الطويلة للوجه البحري يتميـز بالمحصول العالـي وتصافي الحليج المرتفـع ومبكر النضـج، وتم إنتاجه بالتهجين غ السـالة 10229 وصنف القطن المصري جيزة 86، وهـو أطول تيلـة مـن جيزة 86 ومتسـاو نسـبيا ً فـى المتانـة مـع جيـزة 86 ولكنـه أنعـم منـه وهو مـا رفع حد الغزل والكفاءة الغزلية وصفات جودة الخيوط الناتجـة من هـذا الصنف.

جيـزة 97:

باكورة الأصناف المصرية "من الاصناف المستنبطة حديثا من طبقة الأقطان الطويلة للوجه البحري يتميز بالمحصول العالي وتصافي الحليج المرتفع ومبكر النضج يتحمل الظروف البيئية المغايرة" تم إنتاجه بالتهجين بين الآباء "جيزة 89 - 151 R -جيزة 86 - جيزة 94 " وهــو يماثل الصنف جيزة 86 فى طول التيلة وأعلى نسبيا فى المتانة ولكنه أنعم منه وهو ما رفع حد الغزل والكفاءة الغزلية وصفات جودة الخيوط الناتجة من هذا الصنف.

جيـزة 95:

من الأصناف المستنبطة حديثاً من طبقة الأقطان الطويلة للوجه القبلي، نتـج مـن التهجين بين الهجين الثانى "جيـزة 83-جيـزة 75×السـالة 5844 × جيـزة 80 " وتمـت تربيتـه ليحل محل جيزة 80 فى المحافظات الشمالية من الوجه القبلي وهو متساوى فى طول التيلة وأفتح لونًا وأفضل فى متانة الغزل من جيزة 80 وجيزة 90 ولكنه أعلى من جيزة 80 وجيزة 90 فى المحصول وتصافي الحليج حيث وصل تصافى الصنف إلى 42% ومعدل حليج إلى 127 و يتحمل درجات الحرارة العالية للوجه القبلى.