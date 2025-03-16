درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 16 مارس 2025 فى مصر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد 16 مارس 2025 الموافق 16 رمضان، ارتفاع فى درجات الحرارة واستمرار الموجه الحارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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محمد يوسف

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