شكرا لقرائتكم خبر عن عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر: الدين شرع الحوار والنبى حاور الشباب والشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد نصر اللبان عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن من عظمة الدين الإسلامى أنه شرع الحوار، وأثبت ذلك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، بل حاور الله عز وجل إبليس حين قال له :"مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ"، ويثبت ذلك أن الحوار مطلوب وضرورى بين الخلائق.

وأضاف محمد نصر اللبان خلال تقديم برنامج "تسامح ورحمة" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن النبى صل الله عليه وسلم حاور الشباب والشيوخ وعلم أصحابه بأسلوب الحوار، حيث حاور الشباب الذى طلب أن يأذن له بالزنا.

وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : إِنَّ فَتًى شَابًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ائْذَنْ لِي بِالزِّنَا . فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ قَالُوا : مَهْ مَهْ ، فَقَالَ : ادْنُهْ ، فَدَنَا مِنْهُ قَرِيبًا ، قَالَ : فَجَلَسَ. قَالَ : أَتُحِبُّهُ لأُمِّكَ ؟ قَالَ : لا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ . قَالَ : وَلا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لأُمَّهَاتِهِمْ . قَالَ : أَفَتُحِبُّهُ لابْنَتِكَ؟ قَالَ : لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ . قَالَ : وَلا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ . قَالَ : أَفَتُحِبُّهُ لأُخْتِكَ ؟ قَالَ : لا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ . قَالَ : وَلا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لأَخَوَاتِهِمْ . قَالَ : أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ ؟ قَالَ : لا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ . قَالَ : وَلا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ . قَالَ : أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ ؟ قَالَ : لا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ . قَالَ : وَلا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ . قَالَ : فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ ، وَطَهِّرْ قَلْبَهُ ، وَحَصِّنْ فَرْجَهُ ، فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ .

لفت محمد نصر اللبان، إلى أن النبى حاور المسلمين ليثبت لهم المعلومة الصحيحة، وحين يسأل أصحابه قائلا: أتدرن من المسلم؟ أتدرون من المؤمن؟، أتدرن من المفلس؟، وهى أسأله يوجهها النبى ليحاور أصحابه ليثبت لهم المعلومة ويعلمهم أمور دينهم.