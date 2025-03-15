شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الحجار يحذر من النفاق: آفة تهدد المجتمعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن الحجار، أحد علماء الأزهر الشريف، أن النفاق من أخطر الصفات التي تهدد استقرار المجتمع وتؤثر على العلاقات الاجتماعية والأخلاقية بين الأفراد، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة".

وأوضح الدكتور أيمن الحجار، خلال حلقة برنامج "الأمثال النبوية"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن المنافق هو الشخص المتلون الذي يسير مع كل تيار دون ثبات على مبدأ، فيظهر لكل طرف أنه معه، بينما هو في الحقيقة لا ينتمي لأي منهم.

وأضاف أن هذا السلوك يؤدي إلى تفكيك الروابط الاجتماعية وإضعاف الثقة بين الناس، كما أنه يعيق تقدم المجتمعات، لأن المنافق لا يبني وطنًا ولا أسرة، بل يكون معول هدم وفساد.

وأشار إلى أن القرآن الكريم حذّر من النفاق في أكثر من 340 موضعًا، وخصص له سورة كاملة باسم "المنافقون"، كما أن السنة النبوية أوضحت صفات المنافقين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان".

ودعا إلى ضرورة تربية النفس على الصدق والوفاء بالعهد والبعد عن الفجور في الخصومة، مشددًا على أهمية الالتزام بالصلاة، إذ إنها من العلامات التي تميز المؤمن الصادق عن المنافق، مستشهدًا بقوله تعالى: "إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا".

