شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بجامعة القدس: مصر تبذل الجهد الأكبر فى تدعيم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن الدولة المصرية لعبت دورا كبيرا فى دعم القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار بقطاع غزة، ولذلك تبذل الجهد الأكبر فيما يتعلق بالقضية فى مواجهة المخططات التى تستهدف تصفية القضية.

وأضاف جهاد الحرازين، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن مصر تبذل جهودا كبيرة على المستوى الدولى والإقليمى، وكأنه القدر لمصر أن تكون دائما الساند المدافع عن الشعب الفلسطينى والداعم له فى كافة المناسبات.

ولفت جهاد الحرازين إلى أن هناك مجموعة من التحديات التى تواجه مصر بعد أن استطاعت عبر حراك سياسى ودبلوماسى طرح الخطة المصرية التى تستهدف إعادة الإعمار لغزة مع رفض فكرة التهجير وبقاء المواطنين، وإيجاد حالة من الأفق السياسى.

وأوضح جهاد الحرازين أن مصر حولت خطة الإعمار من مصرية لعربية وإسلامية ودولية وأصبح العالم يتحدث عن الخطة ومدى مطابقتها للواقع وتنفيذها بالفعل.