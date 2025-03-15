شكرا لقرائتكم خبر عن محمد المهدى لـ قناة الناس: الصيام يساعد فى السيطرة على الشهوات والغرائز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر، أن الصيام في شهر رمضان يمثل رحلة تعافٍ روحية ونفسية تساعد الإنسان على تهذيب نفسه والارتقاء بسلوكه، مشيرًا إلى أن الالتزام بروحانيات الشهر الكريم يؤدي إلى زيادة الشعور بالطمأنينة والسلام الداخلى.

وأوضح المهدي، خلال حلقة برنامج "راحة نفسية"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن كثيرًا من الصائمين يلاحظون تغيرًا إيجابيًا في مزاجهم، حيث تكون العصبية والتوتر في أعلى مستوياتها خلال الأيام الأولى من الصيام، ثم تبدأ في الانخفاض تدريجيًا مع التكيف مع أجواء رمضان والالتزام بالعبادات والتواصل الإيجابي مع الآخرين.

وأشار إلى أن الصيام يساعد في السيطرة على الشهوات والغرائز، مما يساهم في تقليل النزاعات والصراعات الداخلية التي قد تنشأ بين الرغبات الغريزية والضمير، موضحًا أن الشخص الذي يبتعد عن الشره في الطعام والطمع في الممتلكات الدنيوية يصبح أكثر هدوءًا واتزانًا نفسيًا.

وأضاف المهدي، أن رمضان يقدم فرصة ذهبية للارتقاء بالنفس والتخلص من الضغوط الناتجة عن الصراعات الداخلية والخارجية، حيث إن الشخص كلما ارتقى عن الصغائر والطمع والشهوات، شعر براحة نفسية أكبر وسلام داخلي أعمق، تمامًا كما يشعر المرء كلما صعد إلى قمة جبل، حيث يصبح الهواء أنقى والرؤية أوضح.

وشبه النفس البشرية بالسيارة القوية التي تحتاج إلى فرامل جيدة وتوجيه سليم حتى تسير بثبات وأمان، مشددًا على أن ضبط النفس والسيطرة على الغرائز في رمضان يمنح الإنسان طمأنينة نفسية تساعده على تحقيق التوازن والسعادة في حياته.