شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط العمراني: الدولة التزمت منذ 2014 بتوفير المسكن لكل فئات المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمرانى، إن الدولة أنشأت بنية أساسية وطرق و40 ألف وحدة سكنية فى العام وهو معدل يحتاج لـ 25 عاما كى يتم إنجازه، والإنجاز الحقيقى ليس معدل التنفيذ وكم وعدد الوحدات، لأن توزيع هذه الوحدات كان يقتصر على بعض التجمعات وفى المدن الرئيسية.

وأضاف محمود غيث، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الدولة توزع هذه الوحدات السكنية وتنتشر على 15 محافظة و22 مدينة جديدة، وخصائص هذه الوحدات تستجيب لاحتياجات ورغبات السكان ويشاركون فى صياغة هذه السياسية.

وأوضح محمود غيث أن الدولة توفر قطع أراضى فى جميع المواقع، وكل الوحدات لجميع الشرائح، والتزمت الدولة منذ عام 2014 لتوفير المسكن لكل فئات وشرائح المجتمع، وليس لفئة واحدة، وتوزيع الوحدات على الأماكن المتاحة، مؤكدا أنها وحدات سكنية متكاملة.



