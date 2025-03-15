شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الجوية تكشف خرائط الأمطار المتوقعة على هذه المحافظات.. الشتاء يعود بقوة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبار من يوم الأربعاء المقبل انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4: 5 درجات.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن يصاحب ذلك نشاط رياح وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.



وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الأحد 16 مارس 2025 الموافق 16 رمضان، ارتفاع فى درجات الحرارة واستمرار الموجه الحارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .

ويشهد غدا شبورة مائية صباحاً تكون على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا:

القاهرة

العظمى 33 درجة

الصغرى 20

الإسكندرية

العظمى 30

الصغرى 18

مطروح

العظمى 28 درجة

الصغرى 16

سوهاج

العظمى 36 درجة

الصغرى 17

قنا

العظمى 37 درجة

الصغرى 17

أسوان

العظمى 38 درجة

الصغرى 19 درجة