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وظائف للمصريين فى لبنان والراتب 500 دولار شهريًا.. تفاصيل التقديم والشروط

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وظائف للمصريين فى لبنان والراتب 500 دولار شهريًا.. تفاصيل التقديم والشروط

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القاهرة - سامية سيد - تتلقى وزارة العمل، طلبات الراغبين فى التقديم على 10 فرص عمل لكوادر مصرية في مهنة "غسيل وتشحيم "، للعمل في شركة بلبنان.

وأوضحت الوزارة،:

-         الراتب 500 دولار، بما يعادل 25 ألف جنيه مصري، كل شهر.

-         جهة العمل توفر سكن مناسب، وتأمين صحي.

-         شروط التقديم، هي: الحصول على مؤهل متوسط، والسن من 25 الى 40 سنة.

وأشارت إلى أنه يمكن للراغبين في التقديم على تلك الوظائف، من خلال الرابط التالي : https://egyres.manpower.gov.eg/Request_LB/index  .

وقد خصصت الوزارة الفترة من الخميس الموافق 13-3-2025، إلى 18-3-2025، للتقديم.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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