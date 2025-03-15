شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يوجه بإطلاق عملية عسكرية حاسمة وقوية ضد الحوثيين فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وجه بإطلاق عملية عسكرية حاسمة وقوية ضد الحوثيين في اليمن.



وأضاف ترامب - في منشور اليوم السبت على منصة "تروث سوشيال" - أنه سيتم استخدام كل ما نملك من قوة للوصول إلى هدفنا ضد الحوثيين في اليمن.



وأوضح ترامب أن الحوثيين استهدفوا طائراتنا وسفننا وقواتنا وحلفاءنا بتمويل من إيران، لافتا إلى أنه انتهى وقت الحوثيين ويجب أن تتوقف هجماتهم بدءا من اليوم وإن لم يفعلوا فسيشهدون جحيما لم يروا مثله من قبل.



وأكد ترامب أن القوات الامريكية تقوم الآن بضرب قواعد الحوثيين وقادتهم ودفاعاتهم الجوية لحماية السفن الأمريكية واستعادة حرية الملاحة.