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معهد الفلك يحسم الجدل رمضان 29 يوما ولا 30.. اعرف موعد عيد الفطر 2025

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معهد الفلك يحسم الجدل رمضان 29 يوما ولا 30.. اعرف موعد عيد الفطر 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

السبت، 15 مارس 2025 09:43 م

رمضان 29 ولا 30 يوما ، سؤال حسمت الحسابات الفلكية فيه الجدل، حيث كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن شهر رمضان 2025 هذا العام 29 يوما، وآخر أيامه 29 مارس 2025 .

ويولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رمضان 1446هـ الموافق 2025/3/29م (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية"، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (9: 12 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 3: 19 دقيقة.

ويلاحظ أن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم في كالالمبور بماليزيا بـ 5 دقائق، وفي جاكرتا بأندونيسيا بـ7 دقائق، وبذلك تكون غرة شهر شوال 1446هـ فلكياً يوم الأحد 2025/3/30م ( عيد الفطر المبارك).

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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