شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مفاجئ فى درجات الحرارة وأمطار على هذه المناطق.. تحذير من الأرصاد والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد اعتبارا من الأربعاء المقبل، لأمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.



وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى أنه من المتوقع اعتبارا من الأربعاء المقبل أيضا تغيرات مفاجأة فى درجات الحرارة حيث تتعرض البلاد لانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء .



وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الأحد 16 مارس 2025 الموافق 16 رمضان، ارتفاع فى درجات الحرارة واستمرار الموجه الحارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .

ويشهد غدا شبورة مائية صباحاً تكون على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا:

القاهرة

العظمى 33 درجة

الصغرى 20

الإسكندرية

العظمى 30

الصغرى 18

مطروح

العظمى 28 درجة

الصغرى 16

سوهاج

العظمى 36 درجة

الصغرى 17

قنا

العظمى 37 درجة

الصغرى 17

أسوان

العظمى 38 درجة

الصغرى 19 درجة