شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف موعد بدء الحجز على قطارات السكة الحديد في عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالسبت، 15 مارس 2025 09:17 م
أتاحت هيئة السكة الحديد، حجز القطارات التى تسافر قبل عيد الفطر المبارك فى الأيام من 27 مارس حتى 30 مارس، بمناسبة عيد الفطر المبارك، ويتم الحجز من الساعة 8 الثامنة صباحا.مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك:
- يتم الحجز السبت 15 مارس للسفر يوم السبت 29 مارس .
- يتم الحجز الأحد 16 مارس للسفر يوم الأحد 30 مارس .
وأكدت الهيئة أنه ياتى ذلك تسهيلا على المسافرين وخاصة خطوط الوجه القبلى ضمن خطة الهيئة لتشغيل قطارات إضافية خلال إجازة عيد الفطر المبارك .
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