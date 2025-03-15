شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف موعد بدء الحجز على قطارات السكة الحديد في عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

أتاحت هيئة السكة الحديد، حجز القطارات التى تسافر قبل عيد الفطر المبارك فى الأيام من 27 مارس حتى 30 مارس، بمناسبة عيد الفطر المبارك، ويتم الحجز من الساعة 8 الثامنة صباحا.

مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك:

- يتم الحجز السبت 15 مارس للسفر يوم السبت 29 مارس .

- يتم الحجز الأحد 16 مارس للسفر يوم الأحد 30 مارس .

وأكدت الهيئة أنه ياتى ذلك تسهيلا على المسافرين وخاصة خطوط الوجه القبلى ضمن خطة الهيئة لتشغيل قطارات إضافية خلال إجازة عيد الفطر المبارك .