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اعرف موعد بدء الحجز على قطارات السكة الحديد في عيد الفطر

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اعرف موعد بدء الحجز على قطارات السكة الحديد في عيد الفطر

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

السبت، 15 مارس 2025 09:17 م

أتاحت هيئة السكة الحديد، حجز القطارات التى تسافر قبل عيد الفطر المبارك فى الأيام من 27 مارس حتى 30 مارس، بمناسبة عيد الفطر المبارك، ويتم الحجز من الساعة 8 الثامنة صباحا.

مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك:

- يتم الحجز السبت 15 مارس للسفر يوم السبت 29 مارس .

- يتم الحجز الأحد 16 مارس للسفر يوم الأحد 30 مارس .

 

وأكدت الهيئة أنه ياتى ذلك تسهيلا على المسافرين وخاصة خطوط الوجه القبلى ضمن خطة الهيئة لتشغيل قطارات إضافية خلال إجازة عيد الفطر المبارك .

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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