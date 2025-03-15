شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السويسرى يهنئ الزميل عبد الحليم سالم على ديوانه "طيف من زيورخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور أندرياس باوم Andress Baum السفير السويسرى بالقاهرة ،التهنئة للزميل الكاتب والشاعر عبد الحليم سالم بمناسبة صدور ديوانه الشعري " طيف من زيورخ" الصادر عن دار المعارف 2025 ،والمستوحى من زيارته الأخيرة إلى سويسرا تحديدا مدينة زيورخ وزيارته شركات الغزل التابعة لمجموعة ريتر العالمية .

جاء في نص خطاب التهنئة " تلقيت بإعزاز ديوان الشعر الجديد الخاص بكم وأود أن أعرب لكم عن شكري العميق ، وأرجو أن تسمحوا لي أن أهنئكم على نشره.

هذا وقد سعدت عندما علمت إن الوقت الذي قضيتموه في زيورخ لم يكن ممتعا وحسب بل كان مصدر إلهام أيضا.

أضاف الدكتور اندرياس باوم " إن معرفة أن هذا المكان كان مصدر إلهام لتأليف 31 قصيدة تثير المشاعر والتأملات الشخصية سواء كانت هذه المشاعر ألما أو حبا أو أملا أو كفاحا، أمر مؤثر حقا.



فإشاراتكم الى جبال الألب وشفتهاوزن بشلالاتها ونهر الراين وكذلك المعالم الشهيرة بزيورخ كشارع بانهوف وبار بانهوف قد عبرت بصدق عن الرابطة التي شعرتم بها مع هذه المنطقة التي منحتكم الفرصة أيضا للتواصل مع السويسريين، وقد سررت بعلمي أنكم التقيتم بقادة الشركات السويسرية المتخصصة في آلات الغزل مجموعة ريتر .



الزميل عبد الحليم سالم مع الطبعيتن الاولى والثانية الزميل عبد الحليم سالم مع الطبعيتن الاولى والثانية

فكما تعلمون بالطبع أن سويسرا ومصر لهما تاريخ طويل من التعاون في قطاع النسيج يعود إلى القرن التاسع عشر. ولا تزال سويسرا تساهم في قطاع النسيج المصري حيث شهد شهر أكتوبر 2022 أول إرسال المعدات نسيج من الشركة السويسرية ريتر Rieter.

أتمنى لكم، أستاذ عبد الحليم التوفيق الموصول في إصداراتكم القادمة ومساعيكم المقبلة ، سفير سويسرا المعين ، الدكتور / أندرياس باوم".

من جانبه أعرب الزميل عبد الحليم سالم عن بالغ تقديره للدكتور اندرياس وحرصه على الاشادة بديوان طيف من زيورخ المستوحى من سويسرا والذى يضم العديد من القصائد عن ادباء وكتاب سويسرا مثل كارل شبيتلر الأديب السويسري الذي يكتب باللغة الألمانية والذي ولد في 24 أبريل 1845 في مدينة بازل ،وتوفي في 29 ديسمبر 1924 وحصل على جائزة نوبل في الأدب لسنة 1919.

ديوان طيف من زيورخ فى طبعتيه والصادر عن دار المعارف

وكذلك المفكر جان جاك روسو ‏ الذي ولد في جنيف، 28 يونيو 1712 وتُوفي في إيرمينونفيل، 2 يوليو 1778، وهو كاتب وأديب وفيلسوف وعالم نبات جنيفي، يعد من أهم كتاب عصر التنوير، وهي فترة من التاريخ الأوروبي، إمتدت من أواخر القرن السابع عشر إلى أواخر القرن الثامن عشر الميلاديين.

وكذا يوهانا شبيري Johanna Spyri واسمها الأصلي يوهانا لويزه هويْسر (ولدت في 12 يونيو 1827 في هيرتسل في مقاطعة زيورخ السويسرية - ماتت في زيورخ في 7 يوليو 1901) من أشهر كاتبات قصص الأطفال في القرن التاسع عشر، وهي مبتكرة شخصية هايدي الشهيرة التي خلدت ذكراها .

في الواقع يحمل الديوان الكثير من نذر يسير من سيرة عمالقة سحروا العالم بإبداعاتهم ،كما سحرت طبيعة سويسرا كل الدنيا .