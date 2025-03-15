شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: حفل إفطار المطرية يعبر عن روح التكافل والتعاون بالمجتمع المصرى والان مع تفاصيل الخبر

أشاد الدكتور إبراهيم صاب محافظ القاهرة، بحالة الدفء والكرم والبهجة الموجودة بين أبناء حى المطرية، فى الافطار الذى شارك به آلاف من الشيوخ والشباب والأطفال، مؤكدًا أن افطار المطرية يجسد روح المحبة والترابط بمصر فى رمضان.

وشارك المحافظ فى أكبر حفل افطار جماعى شعبى فى مصر بعزبة كوم حمادة بالمطرية والذى يقام بالحى للعام الحادى عشر.

وثمن محافظ القاهرة الجهود التى بذلت لخروج الحدث بالشكل اللائق، مشيراً أن هذا الحدث يعبر عن روح التكافل والتعاون في المجتمع المصري، ويقدم صورة مضيئة ورسالة قوية عن تماسك المجتمع المصري .

وشارك فى حفل إفطار المطرية، مجموعة كبيرة من الوزراء والشخصيات العامة ، الذين حرصوا على مشاركة أهالى المطرية حفل إفطارهم الجماعى الشعبى الذى يعد الأكبر فى مصر وسط أجواء احتفالية.

وأشاد محافظ القاهرة بدور شباب "15 رمضان" بالمطرية فى التحضيرات الخاصة بالإفطار الجماعي، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تعكس قيم الترابط بين أفراد المجتمع، وتعزز من دور المؤسسات الحكومية في دعم المبادرات الخيرية.

كما شارك محافظ القاهرة خلال حفل الإفطار م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام وعدد من قيادات المحافظة.

ويقام افطار المطرية منذ عام 2013وتقوم فكرته على عمل مائدة إفطار سنوى يشارك فيها كل الأهالي بجهود ذاتية، لتتحول إلى أطول مائدة رمضانية في مصر، ولم يتوقف الإفطار سوى عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا.