شكرا لقرائتكم خبر عن إفطار المطرية.. الآلاف يشاركون في أكبر حفل إفطار جماعى بمصر "صور" والان مع تفاصيل الخبر

شارك آلاف المواطنين في حفل إفطار المطرية، والذى يعد أكبر حفل إفطار جماعى شعبى فى مصر بعزبة كوم حمادة، ويقام للعام الحادى عشر.

وحرص مجموعة كبيرة من الوزراء والشخصيات العامة على مشاركة أهالى المطرية حفل الإفطار الجماعى الشعبى الذى يعد الأكبر فى مصر وسط أجواء احتفالية.

ويقام إفطار المطرية منذ عام 2013 وتقوم فكرته على عمل مائدة إفطار سنوى يشارك فيها كل الأهالي بجهود ذاتية، لتتحول إلى أطول مائدة رمضانية في مصر، ولم يتوقف الإفطار سوى عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا.



احتفالات خلال حفل الإفطار السنوى فى المطرية



إشعال المشاريخ خلال حفل الإفطار (2)



إشعال المشاريخ خلال حفل الإفطار (3)



إشعال المشاريخ خلال حفل الإفطار



اعداد الحلويات (2)



اعداد الحلويات



اعداد اللحوم



افراحوا



افرحوا يا بنات



إفطار 15 رمضان فى المطرية



إقبال على حفل الإفطار السنوى فى المطرية



إقبال كبير على حفل الإفطار



الأطفال تزين حفل الإفطار



الإفطار السنوى فى المطرية



التقاط الصور التذكارية



التقاط الصور



الدكتورة مايا مرسى فى حفل إفطار المطرية



الدكتورة مايا مرسى مع أطفال المطرية



الدكتورة نبيلة مكرم فى حفل إفطار المطرية



الدكتورة نبيلة مكرم



الشيف عدنان فى حفل الإفطار



الطعام



المطرب الشعبى شحتة كاريكا فى حفل إفطار المطرية



المطرية 15 رمضان



المطرية بتفرح



المطرية غير



الوجبات المشاركة فى الإفطار



الوجبات فى إفطار المطرية



بألونات الفرحة فى حفل الإفطار



تجهيز الحلو فى إفطار المطرية



تجهيز الطعام خلال حفل إفطار المطرية



تجهيز الوجبات فى الحفل السنوى إفطار المطرية



حفل إفطار المطرية بحضور مايا مرسى ووزير التضامن



حفل إفطار المطرية السنوى



رجال الإسعاف



رقص واحتفالات



زحام على الإفطار



زحام كبير على حفل الإفطار



زينة رمضان تكتسى المبانى فى المطرية



شباب المطرية



شوارع المطرية كامل العد



شوارع المطرية



عم حارث فى حفل إفطار المطرية



فرحة الأطفال



فرحة الأهالى



فرحة العائلات



فرحة أهالى المطرية



فى قلوب بتحس بينا



ماتغيبش تانى عنا



محافظ القاهرة ووزير التضامن فى حفل الإفطار



محافظ القاهرة ووزير التضامن ووزير الأوقاف



موائد الإفطار فى المطرية



وزير الأوقاف فى حفل الإفطار



وصول عم حارث حفل إفطار المطرية