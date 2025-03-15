شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان لفائز من المنصورة: اكتب اللى أنت عاوزه وأنا أحققهولك والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان محمد رمضان، خلال تقديم برنامجه "مدفع رمضان" المذاع على قناة dmc، فى الحلقة الـ 15 من البرنامج فى فقرة "سيارة الأحلام" هنختار حلمين، واحد هيكسب دلوقتى والتانى هيكسب ليلة العيد مليون جنيه بإذن الله".

وأضاف محمد رمضان: "سيارة الأحلام" جابتلنا أحلام من المنصورة محافظة الدقهلية، وهنختار منهم حلمين واحد.

وفاز فى هذه الفقرة من المنصورة "السعيد زكريا أحمد بركات" بتليفون محمول، موجها رسالة للى بيحلم :"اكتب اللى انت عاوزه وانا احققهولك".

وكان الفنان محمد رمضان، قال إن برنامج "مدفع رمضان" تم صناعته بمحبة كبيرة للشعب المصري، كاشفًا عن أنه قال للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عند تعاقده على تقديم هذا البرنامج: "أنا جاهز أروح كل شبر في مصر علشان نفرح الناس".