شكرا لقرائتكم خبر عن هجهز بنت أخي اليتيمة.. بائع يفوز بـ100 ألف جنيه ومحمد رمضان يعده بحضور فرحها والان مع تفاصيل الخبر

قرر الفنان محمد رمضان، خلال تقديم برنامجه مدفع رمضان المذاع على قناة dmc، فى الحلقة الـ 15 من البرنامج، إهداء 100 ألف جنيه لبائع ذرة من أسيوط.

وأجرى محمد رمضان حوارا مع البائع وأهداه 100 ألف جنيه وحضنه، وبارك له وأالبسه التاج وطالب المواطنين بالتصفيق له، بنشجع الإيد العاملة اللى بتفتح مشروع وبتاكل عيش، فرد البائع :"شكرا يا حبيشة، وهساعد بنت أخويا اليتيمة فى الزواج بعد عيد الأضحى، ووعده رمضان بحضور الفرح فى حال أنه مش مشغول".

وكان الفنان محمد رمضان، قال إن برنامج "مدفع رمضان" تم صناعته بمحبة كبيرة للشعب المصري، كاشفًا عن أنه قال للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عند تعاقده على تقديم هذا البرنامج: "أنا جاهز أروح كل شبر في مصر علشان نفرح الناس".