شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الأوقاف والتضامن ومحافظ القاهرة يشاركون فى حفل إفطار المطرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، والدكتورة مايا مرسى وزير التضامن الاجتماع، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، فى حفل إفطار المطرية، ضمن مجموعة كبيرة من الوزراء والشخصيات العامة على مشاركة أهالى المطرية حفل إفطارهم الجماعى الشعبى الذى يعد الأكبر فى مصر وسط أجواء احتفالية.

وأشاد محافظ القاهرة بدور شباب "15 رمضان" بالمطرية فى التحضيرات الخاصة بالإفطار الجماعي، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تعكس قيم الترابط بين أفراد المجتمع، وتعزز من دور المؤسسات الحكومية في دعم المبادرات الخيرية.



كما شارك محافظ القاهرة خلال حفل الإفطار م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام وعدد من قيادات المحافظة.

ويقام افطار المطرية منذ عام 2013وتقوم فكرته على عمل مائدة إفطار سنوى يشارك فيها كل الأهالي بجهود ذاتية، لتتحول إلى أطول مائدة رمضانية في مصر، ولم يتوقف الإفطار سوى عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا.



وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة فى الحفل



وزيرا الأوقاف والتضامن ومحافظ القاهرة فى الحفل



وزيرا الأوقاف والتضامن ومحافظ القاهرة فى الحفل



المحافظ يستقبل وزير الأوقاف



مايا مرسى فى حفل افطار المطرية



وزيرا الاوقاف والتضامن ومحافظ القاهرة فى الحفل