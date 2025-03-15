شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السورى يعلن صرف راتب شهر إضافى للموظفين بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم السبت قرارا بصرف راتب شهر إضافي لموظفي الدولة بمناسبة عيد الفطر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

وذكر القرار الرئاسي أن هذه المنحة المالية تصرف للعاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين بما يعادل راتب شهر واحد، كما تصرف لأصحاب المعاشات التقاعدية بما يعادل معاش شهر واحد.

وأفاد القرار بأن المنحة المالية تشمل العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي في سوريا ، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

كما قضى القرار بإعفاء هذه المنح المالية من الضرائب والاقتطاعات.

وفي يناير الماضي قال وزير المالية السوري محمد أبازيد، إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% اعتبارا من فبرايرالماضي بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.

وقدر أبازيد كلفة زيادة الرواتب بما يربو على 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار)، مشيرا إلى أنها ستُمول من خزانة الدولة الحالية، ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة، ومن خلال الجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حاليا بالخارج.