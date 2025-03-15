شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: الصيام فرصتك للإقلاع عن التدخين.. و6 خطوات تساعدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، إن رمضان هو الوقت الأمثل للإقلاع عن التدخين لما له من مخاطر كثيرة حيث يؤدى الى الإصابة بأمراض الرئة القاتلة، والسرطان، وأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من الأمراض ولكي تستغل فرصة رمضان في الإقلاع عن التدخين.

اتبع الخطوات التالية:

1. رطب جسمك، وقلل الكافيين

2. اختر الوجبات الخفيفة الصحية

3. مارس الرياضة وخذ قسطًا كافيًا من الراحة

4. تنفس بعمق واصرف انتباهك عن التدخين

5. تجنب العوامل التي تدفعك على التدخين

6. اطلب الدعم

نصائح تساعدك على الإقلاع عن التدخين:

- حدد موعدًا للإقلاع عن التدخين

- أخبر الأصدقاء والأسرة ليشجعوك

- توقع أن تواجه صعوبات وعوامل تدفعك إلى التدخين

- تخلص من منتجات التبغ الموجودة حولك

6 أسباب تجبرك للتخلص من التدخين:

كل 4 ثواني، يتوفى شخص بسبب التدخين، يمكن أن تقطع من حياتك 10 سنوات بسبب التبغ، التدخين يزيد خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي المعدية، يسبب 70% من حالات الانسداد الرئوي المزمن، كما أن التدخين يضر مظهرك.