شكرا لقرائتكم خبر عن قرية بنى مجدول فى كرداسة تكرم أبناءها من حفظة القرآن.. ورحلات عمرة للأوائل والان مع تفاصيل الخبر

نظم أهالي قرية بني مجدول التابعة لمركز ومدينة كرداسة بمحافظة الجيزة، احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم، وذلك بحضور لفيف من رموز العلم والثقافة والمشايخ ومحفظي القرآن.

وشهد الحفل تكريم 105 شباب وشابات من حفظة القرآن الكريم كاملًا، منهم 25 سيدة متزوجة، و3 من ذوي الاحتياجات الخاصة، تم منحهم جوائز مالية ودروع، إلى جانب تقديم 16 رحلة عمرة هدية للمتسابقين الأوائل، تقديرًا لهم، وتشجيعًا لأطفال القرية وشبابها على حفظ كتاب الله.

وشهد التكريم مشاركة كبيرة من أبناء القرية من الكبار والشباب والأطفال، والأهالي، الذين غمرتهم السعادة لتكريم أبنائهم وأقاربهم، وسط أجواء احتفالية عامرة بالفرحة والاعتزاز بجهود الطلاب وأسرهم.

وأشاد الحضور، بدور هذه الاحتفالية، التي تقام سنويًا، في تشجيع النشء على حفظ كتاب الله، وتعزيز القيم الإسلامية في شهر رمضان الكريم.



حفظة القرآن الكريم من الأمهات



المكرمات خلال احتفالية قرية بني مجدول



المكرمات خلال الاحتفالية



تكريم حفظة القرأن الكريم في بني مجدول



تكريم حفظة القرأن الكريم في قرية بني مجدول بكرداسة



تكريم حفظة القرآن الكريم في قرية بني مجدول



تكريم حفظة القرآن الكريم من ذوي الهمم



تكريم حفظة القرآن الكريم



تكريم حفظة القرآن من الشباب والأطفال



جانب من الحضور



حفظة القرآن الكريم



حفل تكريم حفظة القرأن الكريم في بني مجدول



حفل تكريم حفظة القرأن الكريم في قرية بني مجدول