شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للصناعات الغذائية: الدولة اتخذت إجراءات لزيادة محصول قصب السكر فى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور مهندس علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة اتخذت عدة إجراءات لدعم زراعة قصب السكر وزيادة الإنتاج لموسم 2025، مشيرًا إلى أن سعر توريد الطن تم تحديده عند 2500 جنيه، بالإضافة إلى حافز إضافي بقيمة 100 جنيه للطن لكل فدان يتجاوز إنتاجه 40 طنًا، وذلك لتحفيز المزارعين على زيادة الإنتاجية، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح ناجي، خلال تصريحات صحفية على هامش تنظيم جلسة نقاشية حول أداء الشركة خلال الفترة الحالية والمقبلة في جميع شركاتها التابعة والشقيقة ، أن هناك توسعًا في استخدام الزراعة بالشتل لزيادة المحصول، إلى جانب تعزيز إنتاج الشتلات، فضلًا عن دعم عمليات الترقيع للمساحات البوار، والمساهمة في مكافحة الحشائش والآفات للحفاظ على جودة المحصول.

وكشف عن أن كمية القصب المتوقع توريدها هذا الموسم تبلغ 6 ملايين طن، فيما تم توريد مليون طن حتى الآن، كما يُتوقع أن يصل إنتاج السكر إلى 660 ألف طن، وقد تم إنتاج 450 ألف طن حتى الآن، مما يعكس تحسنًا في الإنتاجية بفضل الإجراءات المتخذة لدعم المزارعين وتحسين جودة المحصول.