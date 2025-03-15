شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ناجي: 126 معرضا لـ"أهلا رمضان" و26 لـ"أهلا مدارس" بخصومات تصل لـ30% والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور مهندس علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن استعدادات شهر رمضان بدأت مبكرًا، حيث انطلقت معارض "أهلا رمضان" منذ 15 نوفمبر الماضي، واستمرت سياسة الشركة في تنظيم أسواق اليوم الواحد لضمان توافر السلع الأساسية بكميات كبيرة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح ناجي، خلال تصريحات صحفية على هامش تنظيم جلسة نقاشية حول أداء الشركة خلال الفترة الحالية والمقبلة في جميع شركاتها التابعة والشقيقة، أن الشركة نجحت في توفير جميع السلع دون أي نقص مع طرحها بخصومات تتراوح بين 20% و30%، مشيرًا إلى إقامة 126 معرضًا لـ"أهلا رمضان" في جميع المحافظات، إلى جانب 26 معرضًا لـ"أهلا مدارس"، وذلك بالتنسيق مع المحافظين والغرف التجارية، بالإضافة إلى نشر الشوادر والسيارات المتنقلة بنفس الخصومات، بمشاركة قوية من القطاع الخاص.

وأضاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستطلق لأول مرة معارض "أهلا بالعيد"، بمشاركة القطاع الخاص والشركات التابعة، حيث سيتم تخصيص جناح كبير بمعرضي السواح والسبتية، على أن تبدأ الفعاليات يوم الخميس المقبل.