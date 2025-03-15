شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تعلن إنشاء مجمع تجاري داخل مدينة الإنتاج الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الشركة تواصل جهودها التوسعية من خلال تنفيذ عدة مشروعات جديدة فى مختلف المحافظات، تهدف إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار تنافسية، إلى جانب تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لضمان استدامة هذه المشروعات وتحقيق أقصى استفادة منها، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح الدكتور مهندس علاء ناجى، خلال تصريحات صحفية، أن المشروعات الجارى تنفيذها تشمل عددًا من الأسواق والسلاسل التجارية، من بينها:

- مدينة الإنتاج الإعلامي: إنشاء سوبر ماركت بمساحة 300 متر مربع.

- كلية البنات: مشروع سوبر ماركت بمساحة 288 مترًا مربعًا.

- السيدة زينب: مشروع لحوم ودواجن بمساحة 140 مترًا مربعًا.

- السواح: مشروع أسماك بمساحة 81 مترًا مربعًا.

- العاشر من رمضان: مشروع سوبر ماركت بمساحة 170 مترًا مربعًا.

- مشروع "سوق غزة" متعدد الأنشطة: سوق متكامل يضم 16 محلًا.

- مشروع "مجمع شينزو آبي": أول سوق متكامل من نوعه فى مصر، يضم 105 محلات، ويوفر كافة الاحتياجات المصرية بمشاركة القطاع الخاص.



الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية

وأضاف ناجي أن الشركة تعمل أيضًا على تطوير المولات التابعة لها، حيث يجري الاتفاق لوضع رؤية لشراكة القطاع الخاص في إدارتها وتطويرها، بما يضمن تقديم خدمات متميزة للمستهلكين.



ومن بين المشروعات الهامة التي حصلت على الموافقة، إنشاء مجمع تجاري جديد في مدينة الإنتاج الإعلامي، وهو ما يعكس مجهودات الدكتور شريف فاروق وزير التموين في دعم وتنفيذ المشروعات التي تعزز الأمن الغذائي وتوفر المنتجات بأسعار عادلة.

ويأتي هذا في إطار تأكيد الشركة القابضة للصناعات الغذائية استمرارها في التوسع وتحقيق رؤيتها التنموية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية 2030، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.