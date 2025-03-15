شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: لا تهاون فى ملف النظافة.. حملات مكثفة لرفع كفاءة المنظومة والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الاهتمام الكبير الذي توليه المحافظة بملف النظافة وتحسين المظهر العام في الشوارع والميادين، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين للوصول إلى المستوى المرجو.

جاءت تصريحات المحافظ خلال لقائه بقيادات وأعضاء الهيكل التنظيمي لهيئة النظافة والتجميل لمتابعة آليات العمل خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد قرار المحافظ بتكليف رئيس جديد للهيئة.

وبحث محافظ الجيزة خلال الاجتماع مع رئيس الهيئة الجديد وأعضاء الهيكل التنظيمي احتياجات الهيئة من العمالة والسيارات والمعدات، وموقف الأعطال، لضمان رفع كفاءة المنظومة.

ووجه المحافظ السكرتير العام والمساعد بالتعاون مع رئيس الهيئة لوضع آلية متكاملة للنهوض بعمل الهيئة، تتضمن وضع آليات عمل تشمل خططًا للدعم والتدخل السريع في حالات الطوارئ، وتوفير احتياطي للعمالة والسيارات والمعدات.

وخلال اللقاء، شدد محافظ الجيزة على أنه لن يسمح بأي تقصير في العمل، مؤكدًا أن ملف النظافة يحظى بمتابعة يومية، قائلاً: "كل واحد منا عليه دور عليه أن يؤديه على أكمل وجه، والتقصير سيواجه بمنتهى الحزم".

وأكد المحافظ وضع عدد من الحلول العاجلة لتنشيط العمل الميداني بالشارع، وعلى رأسها التنسيق مع رؤساء الأحياء لتقديم الدعم بالسيارات والمعدات، مما يرفع كفاءة عمل الهيئة بمختلف القطاعات في فترات الذروة.

وبحث المحافظ موقف شركات الصيانة والإصلاح والجمع السكني بمختلف القطاعات، موجهًا رئيس الهيئة بوضع برنامج زمني لتقييم كل شركة في مجال اختصاصها، وفسخ التعاقد مباشرة مع الشركات المتقاعسة عن أداء المهام المكلفة بها وفقًا للتعاقد، وسرعة عرض احتياجات الهيئة من العمالة والسيارات والمعدات للعمل على توفيرها.

ووجه المحافظ عددًا من التكليفات لرئيس وقيادات هيئة النظافة، جاء على رأسها ضرورة تعزيز دور فرق النظافة، والاهتمام بالصيانة الدورية للمعدات والسيارات حفاظًا على المال العام، ولتحقيق أقصى استفادة منها، بالإضافة إلى متابعة عمل محطات المناولة وخطط التفريغ الدورية بها، ودعم فرق ومعدات النظافة بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية، وتكثيف جهود التجريد والكنس بالطرق والمحاور.

وأوضح المحافظ أنه سيتم عقد اجتماع دوري مع قيادات هيئة النظافة والتجميل لدفع وتيرة العمل، والتعامل الفوري مع أي معوقات، بما يساهم في تحسين أداء منظومة النظافة.

وأكد محافظ الجيزة، أنه سيجري جولات ميدانية مفاجئة للوقوف على مستوى النظافة في كافة قطاعات المحافظة، والتأكد من الحالة العامة وانتظام العمل، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب لضمان الالتزام بالمعايير المطلوبة.

وفي إطار تعزيز الوعي المجتمعي، شدد المحافظ على أهمية توعية المواطنين بأدوارهم في الحفاظ على نظافة الشوارع من خلال حملات إرشادية بالتعاون مع المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن النظافة مسؤولية مشتركة بين الجهات التنفيذية والمواطنين.

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام للمحافظة ومحمد مرعي السكرتير المساعد، والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، واللواء وائل حسن مدير الشئون الإدارية والحملة الميكانيكية بالمحافظة، واللواء محمد الضبعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل وأعضاء الهيكل التنظيمي للهيئة.