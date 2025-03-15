شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للصناعات الغذائية تطلق لأول مرة معارض "أهلا بالعيد" الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إطلاق معارض "أهلاً بالعيد" لأول مرة، وذلك في إطار جهودها لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، وفقًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح الدكتور مهندس علاء ناجى، أن المعارض تشهد مشاركة من القطاع الخاص بجانب الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، مما يتيح للمستهلكين خيارات متنوعة من المنتجات الغذائية والسلع الأساسية بأسعار تنافسية.



الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية

ومن المقرر أن يكون هناك جناح كبير في معارض السواح والسبتية، حيث سيتم عرض مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.

وأشار ناجي إلى أن المعارض ستنطلق يوم الخميس المقبل، في عدة مواقع على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن خطتها لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وتحقيق التوازن في الأسواق خلال موسم الأعياد، موضحًا أن الشركة تعمل على تطوير المنافذ التجارية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، واستعادة الريادة في قطاع الصناعات الغذائية محليًا وإقليميًا.