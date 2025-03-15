شكرا لقرائتكم خبر عن جدول الثانوية العامة 2025.. الهيكلة خففت ضغط الامتحان عن الطلبة والان مع تفاصيل الخبر

دفعة طلاب الثانوية العامة 2025 من الدفعات المحظوظة خاصة فى الامتحانات التى ستعقد فى يونيو المقبل، فبعد هيكلة المرحلة الثانوية فى شهر أغسطس الماضى أصبح كل طالب يؤدى امتحانات الثانوية العامة فى 5 مواد دراسية فقط ومن ثم فإن ضغط الامتحان أصبح أقل بكثير مقارنة بالسنوات الماضية، حيث إن طالب شعبة علمى علوم على سبيل المثال يؤدى هذا العام وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الامتحانات فى العربى والكيمياء والفيزياء والاحياء واللغة الأجنبية الأولى، بينما كان فى الماضى يؤدى الامتحان فى نفس المواد وبإضافة مواد مثل الجيولوجيا والعلوم البيئية كمادة منفصلة فى جدول الامتحانات واللغة الأجنبية الثانية كمادة مضافة للمجموع أما الآن فهى غير مضافة للمجموع وأيضا لن يؤدى امتحان الاقتصاد والاحصاء كمواد غير مضافة بل سيؤدى التربية الوطنية والتربية الدينية واللغة الثانية فقط كمواد غير مضافة.

تخفيف ضغط الامتحان لطلبة شعبة علمى رياضيات، بات أكثر من أى شعبة أخرى، خاصة أن عدد أسئلة امتحان الرياضيات التطبيقية والبحتة نزل إلى 50%، فكانت فى السنوات الماضية يؤدى طلاب الثانوية العامة شعبة علمى رياضيات 4 امتحانات فى الرياضيات فقط أحدهم فى الجبر والهندسة الفراغية والثانى فى التفاضل والتكامل والثالث فى الديناميكا والأخير فى الاستاتيكا أما الآن وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2025 يؤدى الطلاب امتحان الرياضيات فى ورقتين فقط بواقع امتحانين باجمالى 40 سؤال فقط بدلا من 80 العام الماضى، كما لن يؤدى الطلاب امتحان اللغة الثانية كمادة مضافة للمجموع وأيضا الاقتصاد والإحصاء أصبحوا خارج التقييم بشعبتى علمى علوم ورياضة.

ونفس الحال ينعكس على طلبة الشعبة الأدبية، حيث يؤدى الطلاب الامتحان فى 5 مواد وهى وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2025 اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والجغرافيا والإحصاء، وأصبحت مادتى علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق خارج التقييم مما يؤدى إلى تخفيف العبء عن الطلاب وإن كانت هناك مادة الإحصاء وهى من المواد التى تمثل صعوبة نسبيا لطلبة الشعبة الأدبية، ولكن دراسة الاحصاء مهم للطلاب خاصة لمن يلتحق منهم بكليات مثل التجارة وغيرها من الكليات، مع أداء الطلاب الامتحان فى المواد غير المضافة منها اللغة الأجنبية الثانية والتربية الدينية والتربية الوطنية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025، انخفضت فيه عدد أيام الامتحانات الفعلية لتصبح 8 أيام فقط، مقارنة ب 11 يوما لطلبة النظام القديم بجدول امتحانات الثانوية العامة 2025، كما راعت جداول امتحانات الثانوية العامة 2025 أن تكون هناك فروق زمنية محدودة قبل امتحانات المواد الصعبة وإن كانت هناك بعض الشكاوى لطلاب شعبة علمي رياضة من ضيق زمن الامتحان خاصة مادة الرياضيات، نظرا لدمج فروع الرياضيات في فرعين فقط ، مما يجعل تحديد زمن الامتحان ساعتين فقط غير مناسب لأن الرياضة تحتاج وقت للتفكير والحل خصوصا مع النظام الجديد للاسئلة وشكوي أيضا من طلاب الشعبة الأدبية من ضيق وقت المراجعة لمادتي الجغرافيا والتاريخ في جدول امتحانات الثانوية العامة 2025، والتى كان يجب مراعاة ذلك أثناء وضع جداول امتحانات الثانوية العامة 2025.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2025 بداية من الأحد 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو 2025.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد الامتحانات بداية من يوم الأحد 15 يونيو المقبل فى التربية الدينية والتربية الوطنية والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.

ويبدأ أيضا طلاب الثانوية العامة فى النظام القديم امتحانات الثانوية 2025، من يوم الأحد 15 يونيو 2025: بمادة التربية الدينية والوطنية ويوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 بمادة الاقتصاد والاحصاء و يوم الأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية و يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية و يوم الخميس 26 يونيو 2025 امتحان الفيزياء والتاريخ ويوم الأحد 29 يونيو 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي ويوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 امتحان مادة الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل و يوم الخميس 3 يوليو 2025 امتحان الكيمياء والجغرافيا ويوم الأحد 6 يوليو 2025 امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئة والرياضيات البحتة وعلم النفس والاجتماع ويوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا ويوم الخميس 10 يوليو 2025: امتحان الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا stem يوم الأحد 15 يونيو المقبل مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، والخميس 19 يونيو 2025 اختبار الاستعداد لقبول الجامعات ( اللغة العربية ) ، ومادة مقاييس المفاهيم ( اللغة العربية والأحد 22 يونيو امتحان مادة اختبار القبول بالجامعات ( اللغة الانجليزية) ، والثلاثاء 24 يونيو 2025 , مادة مقاييس المفاهيم ( الكيمياء) ، والخميس 26 يونيو2025 مقاييس المفاهيم ( اللغة الانجليزية) .

كما يؤدي الطلاب يوم الأحد 29 يونيو ، مادة استعداد القبول بالجامعات ( اللغة الأجنبية الثانية ) ، ومقاييس المفاهيم اللغة الاجنبية الثانية ويؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 مادة مقاييس المفاهيم ( الفيزياء) ، والخميس 3 يوليو 2025 مادة اختبار الاستعداد لقبول الجامعات( الكيمياء والفيزياء) ، والأحد 6 يوليو 2025 مادتي مقاييس المفاهيم جيولوجيا ومقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية ، والثلاثاء 8 يوليو 2025 مادتي استعداد القبول بالجامعات ( الاحياء_ الجيولوجيا) ، واختبار الاستعداد لقبول الجامعات ( الرياضيات ) ، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان مادتي مقاييس المفاهيم ( الاحياء) ، ومقاييس المفاهيم( الرياضيات البحتة.