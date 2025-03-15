شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" تحذر من الاستخدام الترفيهى لغاز الضحك.. قد يسبب الوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت هيئة الأغذية والأدوية الامريكية "FDA"، تحذيرا نصحت فيه المستهلكين بعدم استنشاق المنتجات التي تحتوي على أكسيد النيتروز المعروف باسم "غاز الضحك" بسبب آثاره الجانبية الخطيرة المحتملة، حيث قد يسبب الوفاة.



مخاطر استخدام غاز الضحك فى الترفية

ووفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز، فإن أكسيد النيتروز هو غاز عديم اللون والرائحة يؤدي إلى النشوة والاسترخاء والانفصال عن الواقع عند استنشاقه.

يتم استخدام الغاز لأغراض طبية وصناعية وتجارية مشروعة مختلفة، مثل استخدامه كدافع في الكريمة المخفوقة وأجهزة سحب المياه.

إنه متوفر في خراطيش مضغوطة وبأسعار معقولة ويمكن الوصول إليها بسهولة ويتم بيعها تحت أسماء تجارية مختلفة، بما في ذلك Galaxy Gas و Baking Bad و Miami Magic.



وحذرت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية " FDA" من الاستخدام غير السليم لهذه المنتجات في أي حجم من العبوات أو الخزانات أو الشاحن، حيث أن الاستخدام الخاطئ قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك جلطات الدم وفقدان الوعي والشلل والاضطرابات النفسية وحتى الموت.



وقالت الهيئة التنظيمية إنها تراقب التقارير عن الأحداث السلبية التي أعقبت استنشاق منتجات أكسيد النيتروز وستتخذ الإجراءات المناسبة، على الرغم من أنها لم تقدم تفاصيل محددة.