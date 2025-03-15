شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يسلم عددا من عقود وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" والان مع تفاصيل الخبر

يشهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، تسليم عقود وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وذلك فى مدينة العاشر من رمضان.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توجه صباح اليوم إلى محطة الصرف الصحي الصناعي بالعاشر من رمضان؛ وذلك لتفقد سير العمل بالمشروع، يرافقه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو الوزارة.