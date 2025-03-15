شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف الملابس الشتوية والانخداع بالموجة الحارة والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من تخفيف الملابس بشكل كلى خلال هذه الفترة والاستغناء عن الملابس الشتوية بشكل كامل والانخداع بالموجة الحارة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع الجارى بالتحديد يوم الثلاثاء المقبل.

ووفقا لخريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها هيئة الأرصاد، متوقع أن يكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة الأحد والإثنين، حيث ترتفع درجات الحرارة العظمى على القاهرة لـ33 درجة.

ويشهد اليوم السبت 15 مارس 2025 الموافق 15 رمضان، استمرار الموجه الحارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم:

القاهرة

العظمى 31 درجة

الصغرى 19

الإسكندرية

العظمى 29

الصغرى 16

مطروح

العظمى 26 درجة

الصغرى 14

سوهاج

العظمى 35 درجة

الصغرى 15

قنا

العظمى 36 درجة

الصغرى 16

أسوان

العظمى 36 درجة

الصغرى 17 درجة.



