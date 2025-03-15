شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للصناعات الغذائية تطلق مشروعا لإنتاج "تراب التبييض" لأول مرة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إطلاق مشروع لإنتاج مادة تراب التبييض محليًا لأول مرة في مصر، وهي مادة أساسية في تكرير الزيوت الخام بأنواعها، سواء زيوت الطعام أو الديزل وغيرها، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير تكاليف كبيرة، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح الدكتور المهندس علاء ناجي، رئيس الشركة، خلال تصريحات صحفية على هامش تنظيم جلسة نقاشية حول أداء الشركة خلال الفترة الحالية والمقبلة في جميع شركاتها التابعة والشقيقة أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية التوسع في الصناعات المغذية لمستلزمات الإنتاج، حيث تستخدم مادة تراب التبييض في تنقية الزيوت وإزالة الشوائب، وكانت تستورد بكميات كبيرة من الخارج، مما يشكل عبئًا على ميزان المدفوعات.



وأضاف ناجي أن الشركة تعمل بالتوازي على تشغيل ثلاثة مجمعات صناعية للزيوت في برج العرب، ومدينة سوهاج، ومدينة السادات، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير الزيوت بأسعار تنافسية.

كما كشف ناجي عن مشروع مجمع المنظفات بالعامرية، الذي يهدف إلى إنتاج 12 ألف طن صابون و120 ألف طن منظفات سنويًا، وهو خطوة أخرى لتعزيز الاكتفاء الذاتي ودعم السوق المحلي.

وأكد ناجي أن هذه المشروعات تأتي ضمن رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعمل على تطوير المنافذ التجارية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، واستعادة الريادة في قطاع الصناعات الغذائية محليًا وإقليميًا.