شكرا لقرائتكم خبر عن 40 ألف قطعة.. لجنة الأراضى: تحديد أوجه الاستغلال الأفضل لكل مساحة والان مع تفاصيل الخبر

شددت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية على التنسيق الكامل بين المحافظات والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة لضم الأراضى المستردة إلى بنك الأراضى ووضعها ضمن التخطيط الاستراتيجى والتنموى للدولة، فى إطار الحرص على الاستثمار لأراضى الدولة .

وأكدت اللجنة أن بنك الأراضي الآن يضم أكثر من 40 ألف قطعة أراضى موثقة ومحددة مساحيا، وتم تحديد شكل الاستثمار الأنسب لها، وهو ما يتم لأول مرة فى مصر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث أصبحت الدولة لديها خريطة معلوماتية كاملة بما تملكه من أراضى وطبيعتها.

وأشارت اللجنة أن هذه القطع متاحة للأستثمار بكافة أنواعه وكذلك لإقامة مشروعات تنموية أو خدمية أو "حياة كريمة"كما تم تحديد قيمتها المالية التقديرية أيضا.

ولفتت اللجنة إلى أنه من المتوقع خلال 6 أشهر أن يرتفع عدد قطع الأراضى التى تم حصرها وضمها إلى بنك الأراضى إلى 100ألف قطعة بعد التوثيق القانونى والمساحى للأراضى المستردة من موجات الإزالة.