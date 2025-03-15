شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للصناعات الغذائية تطلق مشروع مجمع المنظفات بالعامرية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور المهندس علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إطلاق مشروع مجمع المنظفات بالعامرية، والذي يهدف إلى إنتاج 12 ألف طن صابون و120 ألف طن منظفات سنويًا، في خطوة جديدة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

وأوضح الدكتور المهندس علاء ناجي، خلال تصريحات صحفية على هامش تنظيم جلسة نقاشية حول أداء الشركة خلال الفترة الحالية والمقبلة في جميع شركاتها التابعة والشقيقة، أن المشروع يأتي ضمن رؤية التطوير الشاملة التي تنفذها الشركة لدعم الصناعات الأساسية، وزيادة الإنتاج المحلي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على تطوير المنافذ التجارية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، وتحقيق الريادة في مجال الصناعات الغذائية.

وأضاف ناجي أن الشركة تستعد أيضًا لتشغيل ثلاثة مجمعات صناعية للزيوت في برج العرب، ومدينة سوهاج، ومدينة السادات، وذلك بمشاركة القطاع الخاص، مما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتغطية احتياجات السوق.