شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن فتح السوق البرازيلي أمام صادرات مصر من شتلات الفراولة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور محمد المنسي ـ رئيس الحجر الزراعي المصري عن فتح السوق البرازيلي أمام صادرات مصر من شتلات الفراولة عقب انتهاء الجانب البرازيلي من دراسة تحليل مخاطر الآفات.

وأوضح المنسي أن وزارة الزراعة البرازيلية MAPA قد قامت بموافاة الحجر الزراعي باشتراطات الاستيراد والذي قام بدراستها الحجر الزراعي ووافق عليها وفورا قام الجانب البرازيلي بنشر القرار بالجريدة الرسمية للبرازيل في 13 مارس.

ووجه وزير الزراعة بأن تصبح مصر مركزا لإنتاج وتصدير الشتلات لمختلف الحاصلات وعلي رأسها الفراولة نظرا لما تتمتع به مصر من عدة مزايا تنافسية مثل اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من التكتلات حول العالم.

