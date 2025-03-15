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الزراعة تعلن فتح السوق البرازيلي أمام صادرات مصر من شتلات الفراولة

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الزراعة تعلن فتح السوق البرازيلي أمام صادرات مصر من شتلات الفراولة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء نصار

السبت، 15 مارس 2025 12:38 م

أعلن الدكتور محمد المنسي ـ رئيس الحجر الزراعي المصري عن فتح السوق البرازيلي أمام صادرات مصر من شتلات الفراولة عقب انتهاء الجانب البرازيلي من دراسة تحليل مخاطر الآفات.

وأوضح المنسي أن وزارة الزراعة البرازيلية MAPA قد قامت بموافاة الحجر الزراعي باشتراطات الاستيراد والذي قام بدراستها الحجر الزراعي ووافق عليها وفورا قام الجانب البرازيلي بنشر القرار بالجريدة الرسمية للبرازيل في 13 مارس.

ووجه وزير الزراعة بأن تصبح مصر مركزا لإنتاج وتصدير الشتلات لمختلف الحاصلات وعلي رأسها الفراولة نظرا لما تتمتع به مصر من عدة مزايا تنافسية مثل اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من التكتلات حول العالم.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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