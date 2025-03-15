شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم.. موعد أذان العصر السبت 15 رمضان فى محافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمود راغبالسبت، 15 مارس 2025 12:15 م
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" موعد أذان العصر، اليوم السبت 15-3-2025، فى عدد من محافظات مصر، تزامنا مع اليوم الـ 15 من أيام رمضان.
موعد أذان العصر فى محافظات مصر
- موعد أذان العصر بالقاهرة 3:29 م
- موعد أذان العصر بالإسكندرية 3:34 م
- موعد أذان العصر بطنطا 3:30 م
- موعد أذان العصر بالمنصورة 3:28 م
- موعد أذان العصر بالزقازيق 3:28 م
- موعد أذان العصر بأسيوط 3:30 م
- موعد أذان العصر بسوهاج 3:27 م
- موعد أذان العصر ببنى سويف 3:30 م
- موعد أذان العصر بالمنيا 3:31 م
- موعد أذان العصر بقنا 3:24 م
- موعد أذان العصر بأسوان 3:23 م
- موعد أذان العصر بمطروح 3:52 م
- موعد أذان العصر بالغردقة 3:19 م
- موعد أذان العصر بالإسماعيلية 3:25 م
- موعد أذان العصر بدمياط 3:27 م
- موعد أذان العصر بشرم الشيخ 3:17 م
- موعد أذان العصر بالفيوم 3:31 م
- موعد أذان العصر بكفر الشيخ 3:28 م
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