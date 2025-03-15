شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة 6 أكتوبر ينفذ عدة إزالات لمخالفات بناء فى حملات مكبرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن حملات إزالة مخالفات البناء أسفرت عن تنفيذ إزالات لزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٤ بلوك 12/ 16السياحية الشمالية الأولى، وزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم 7 كمبوند كارما، وتحويل البدروم إلى سكنى بالقطعة رقم 13 بلوك 9/ 16السياحية الشمالية الأولى.

كما أسفرت الحملات عن تنفيذ إزالات لتحويل وحدة سكنية إلى أستوديوهات بالقطعة رقم 1746 المجاورة ٧ الحي الثاني، ولزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم 1675 الحي الأول، إضافة إلى إزالة لزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٤٠٤ المجاورة الثالثة الحى الخامس عقد ثاني.

وأضاف أنه تم تنفيذ إزالة لزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم 1722 المجاورة الثامنة الحي الثالث، وإزالة لتغيير البدروم إلى سكني بالقطعة رقم ٤٠٣ المجاورة الثانية الحي الخامس، وإزالة لزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم E32 الحي التاسع، وإزالة لزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٥٨٠ السياحية الأولى منطقة الأكثر تميزاً.

جدير بالذكر أن الحملات تمت تحت إشراف وبحضور المهندس حسام حسنى، والمهندس أحمد مكى، والمهندس راضي خليل، نواب رئيس الجهاز، بالتنسيق مع الأمن الإداري للجهاز، وبالتعاون مع شرطة التعمير بقياده العميد محمد بهجت، رئيس قسم شرطة التعمير ومباحث التعمير بقياده المقدم مصطفى عابد، رئيس مباحث التعمير وضباط وأفراد شرطة التعمير ورجال أمن الجهاز والأحياء والنظافة والإشغالات.