شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المعرض الخيرى السنوى للطلاب بكلية طب قصر العينى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

افتتح الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، المعرض الخيري السنوي للملابس المخصص لطلاب الكلية، رافقه في الافتتاح الدكتورة حنان مبارك، وكيل الكلية لشؤون الطلاب، والدكتور محمد هجرس، مستشار العميد للحوكمة، بحضور عدد من الطلاب، ومدير رعاية الشباب.

أعرب الدكتور حسام صلاح عن سعادته بافتتاح هذا المعرض، مشيرًا إلى أن تنظيمه يعكس التزام الكلية بتعزيز قيم التكافل الاجتماعي بين أعضاء هيئة التدريس وطلابهم. وأكد أن المعرض يوفر فرصة الحصول على ملابس بأسعار رمزية، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية.

من جانبها، أشادت الدكتورة حنان مبارك، وكيل الكلية لشؤون الطلاب، بمستوى المعرض وتنوع المنتجات المعروضة. وأشارت إلى أن هذا الحدث يُعد نموذجًا حيًا للتعاون المثمر بين الكلية واتحاد الطلاب، ويعكس روح التضامن والتكافل داخل المجتمع الجامعي.

يُذكر أن المعرض، الذي تنظمه اللجنة الاجتماعية بإدارة رعاية الشباب بالتعاون مع اتحاد الطلاب، يُقام سنويًا بفضل تبرعات أعضاء هيئة التدريس من ملابس جديدة ومستعملة. يتم بيع هذه الملابس للطلاب بأسعار مخفضة، والعائد يُخصص لصندوق التكافل الاجتماعي لدعم الطلاب غير القادرين.

خلال الافتتاح، قام العميد والوكيل بتفقد المعرض للتأكد من جودة الملابس وضمان وصولها للطلاب، وأكدوا أن مثل هذه المبادرات تُعزز من روح التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع الجامعي، وتساهم في توفير بيئة تعليمية داعمة لجميع الطلاب.